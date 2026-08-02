Росіяни вдарили по Харкову: є загиблий

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Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За даними ОВА, внаслідок атаки по передмістю Харкова загорілись вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.

Згодом стало відомо, що загинула людина.

"Наразі пожежа, яка вирувала, локалізована. Водночас правоохоронці, медики та рятувальники ще проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих", - кажуть в ОВА.

Нагадаємо, на Запоріжжі за добу росіяни завдали численні удари дронами. На жаль, внаслідок атаки загинув місцевий житель.