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24 июля 2026, 21:30

Помогал оккупантам уничтожать украинскую связь: заочно наказали скандального пропагандиста

24 июля 2026, 21:30
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Фото: Офис Генерального прокурора
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По итогам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Ивано-Франковской областной прокуратуры, 39-летний пророссийский политэксперт и журналист из Ивано-Франковска Михаил Шпир был признан виновным в государственной измене, коллаборационистской деятельности, пропаганде войны, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, распространении пропагандистских материалов и угрозах сотруднику правоохранительного органа

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Мужчина заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишен права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет.

Прокуроры доказали, что до 2014 года осужденный проживал в Ивано-Франковске, занимался журналистской и предпринимательской деятельностью, был редактором нескольких изданий, в том числе российских. После Революции Достоинства переехал в Киев, где стал постоянным участником пророссийских телеканалов Медведчука, распространяя кремлевские нарративы. Также баллотировался в Верховную Раду от ныне запретной партии ОПЗЖ.

В 2020 году сбежал в Москву, откуда продолжил информационную деятельность в пользу государства-агрессора, а после начала полномасштабного вторжения переехал на временно оккупированную территорию Херсонской области.

Там он добровольно занял должность исполняющего обязанности заместителя так называемого министра цифрового развития и массовых коммуникаций оккупационной администрации. В должности санкционировал уничтожение телекоммуникационных башен украинских операторов мобильной связи и телерадиовещания на оккупированной Херсонской области, из-за чего тысячи местных жителей остались без связи и доступа к информации.

Кроме того, осужденный помогал оккупационным властям внедрять цифровые сервисы и электронный документооборот, а также систематически публиковал в своем Telegram-канале призывы к уничтожению Украины и украинцев, оправдывал агрессию РФ и угрожал украинским правоохранителям.

В августе 2023 года он был назначен уже на постоянную должность заместителя так называемого министра цифрового развития и массовых коммуникаций оккупационной администрации, который он занимает и сейчас.

В 2023 году Ивано-Франковский городской суд заочно приговорил Шпира к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Херсона по факту пособничества государству-агрессору в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с оккупационной администрацией.

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