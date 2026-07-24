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В пятницу, 24 июля, около 11:30 в Киеве раздались взрывы. Враг атаковал столицу баллистическими ракетами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

Мэр сообщил о вызове медиков в Святошинский район города после вражеской атаки.

Жителей призвали во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет на Киев.

По информации мониторинговых каналов, враг применил от 10 до 12 баллистических ракет. После атаки в городе фиксируется задымление.

Напомним, 24 июля около 11:00 российские военные атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы. Поврежденный магазин, пострадавший.