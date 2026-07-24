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24 июля 2026, 19:45

Удары дронов и артиллерии по Херсонщине: шесть раненых, среди них — работницы больницы

24 июля 2026, 19:45
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Фото: Херсонская областная прокуратра
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В течение 24 июля 2026 года российская армия производила обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометного оружия и дронов разных типов

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 отмечено, что от последствий российской агрессии пострадали 6 человек.

Так, в результате атак с помощью дронов в Херсоне получили травмы четыре местных жителя.

Также враг с артилерии обстрелял Белозерку, в зоне поражения оказалось здание местной больницы – две сотрудницы заведения получили ранения.

Кроме того, повреждения получили частные дома, больница, грузовой и легковой автотранспорт.

Прокуроры и следственные полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, что войска РФ 24 июля нанесли авиаудар по Запорожью , есть попадание по частному сектору.

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