Удары дронов и артиллерии по Херсонщине: шесть раненых, среди них — работницы больницы

Фото: Херсонская областная прокуратра

В течение 24 июля 2026 года российская армия производила обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометного оружия и дронов разных типов

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 отмечено, что от последствий российской агрессии пострадали 6 человек.

Так, в результате атак с помощью дронов в Херсоне получили травмы четыре местных жителя.

Также враг с артилерии обстрелял Белозерку, в зоне поражения оказалось здание местной больницы – две сотрудницы заведения получили ранения.

Кроме того, повреждения получили частные дома, больница, грузовой и легковой автотранспорт.

Прокуроры и следственные полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, что войска РФ 24 июля нанесли авиаудар по Запорожью , есть попадание по частному сектору.