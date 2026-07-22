Шантажував малолітню та зберігав тисячі файлів: на Вінниччині педофілів засудили до 13 і 9 років тюрми

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Могилів-Подільської окружної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Вінниччини та 57-річного жителя Київщини у злочинах, повʼязаних із дитячою порнографі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

У суді прокурори довели, що 45-річний житель Вінницького району впродовж 2015-2025 років накопичив і зберігав понад 500 файлів із дитячою порнографією.

У 2023 році він розпочав спілкування в інтернеті із семирічною дитиною, видаючи себе за 17-річного підлітка. Надалі, застосовуючи психологічний тиск і шантаж, він упродовж двох років примушував дитину знімати частини свого оголеного тіла та надсилати йому.

Також встановлено, що частину забороненого контенту він поширював у закритих групах у месенджерах. Зокрема, тривалий час обмінювався такими матеріалами із 57-річним жителем Київщини, якому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 301-1 КК України.

У листопаді 2025 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно обох чоловіків.

17.07.2026 районний суд ухвалив обвинуваченим вирок. За вчинені злочини мешканця Вінниччини засуджено до 13 років ув’язнення, а його приятеля з Київщини - до 9 років. Обом заборонено працювати з дітьми протягом трьох років.

У суді чоловіки своєї вини не визнали.

Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку