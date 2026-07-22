13:00  22 липня
На Київщині п'яний підліток на смерть збив чоловіка
09:59  22 липня
На Харківщині троє дітей впали у річку: 11-річна дівчинка загинула
08:09  22 липня
Напад на салон краси у Києві: невідомі залишили частини туш тварин і облили фасад
UA | RU
UA | RU
22 липня 2026, 20:37

Шантажував малолітню та зберігав тисячі файлів: на Вінниччині педофілів засудили до 13 і 9 років тюрми

22 липня 2026, 20:37
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори Могилів-Подільської окружної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Вінниччини та 57-річного жителя Київщини у злочинах, повʼязаних із дитячою порнографі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У суді прокурори довели, що 45-річний житель Вінницького району впродовж 2015-2025 років накопичив і зберігав понад 500 файлів із дитячою порнографією.

У 2023 році він розпочав спілкування в інтернеті із семирічною дитиною, видаючи себе за 17-річного підлітка. Надалі, застосовуючи психологічний тиск і шантаж, він упродовж двох років примушував дитину знімати частини свого оголеного тіла та надсилати йому.

Також встановлено, що частину забороненого контенту він поширював у закритих групах у месенджерах. Зокрема, тривалий час обмінювався такими матеріалами із 57-річним жителем Київщини, якому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 301-1 КК України.

У листопаді 2025 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно обох чоловіків.

17.07.2026 районний суд ухвалив обвинуваченим вирок. За вчинені злочини мешканця Вінниччини засуджено до 13 років ув’язнення, а його приятеля з Київщини - до 9 років. Обом заборонено працювати з дітьми протягом трьох років.

У суді чоловіки своєї вини не визнали.

Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область Київська область згвалтування
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Тарифи під час війни: у Міненерго розвіяли міфи про вимоги МВФ щодо підвищення цін
22 липня 2026, 21:59
У Києві судитимуть очільника ШЕУ Дніпровського району
22 липня 2026, 21:12
На Прикарпатті п'яний водій влаштував ДТП із постраждалими
22 липня 2026, 20:56
У Кривому Розі жінка напала на поліцейського і намагалась відібрати автомат
22 липня 2026, 20:35
Російські війська обстріляли Херсонщину: є загибла та 12 поранених
22 липня 2026, 19:56
На Буковині чоловіка двічі мобілізував ТЦК
22 липня 2026, 19:50
Викрав ключі з сумки та поїхав на "Mercedes": у Самарі судитимуть чоловіка за автокрадіжку
22 липня 2026, 19:36
У Харкові підліток випав з вікна багатоповерхівки та загинув
22 липня 2026, 19:35
На Волині чоловік продавав непридатність до служби за 20 тисяч
22 липня 2026, 19:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Борислав Береза
Юрій Бутусов
Валерій Пекар
Всі блоги »