Фейковые билеты и жилье: мошенники охотятся на украинцев в сезон отпусков

Иллюстративное фото: из открытых источников

В сезон отпусков мошенники активизировались в TikTok, Telegram, Instagram и других социальных сетях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киберполицию.

Злоумышленники чаще всего предлагают пользователям несуществующие билеты на перевозку, фальшивую аренду жилья или обещают "легкий заработок" на криптовалюте.

Как отмечают специалисты, основными признаками мошеннических предложений являются:

слишком выгодные условия,

требование скорой предоплаты,

спешка при принятии решения,

обещания гарантированной прибыли.

Поэтому перед оплатой следует проверять продавца, перевозчика или арендодателя через официальные сайты и надежные сервисы. Также не следует сообщать посторонним лицам данные банковской карты, пароли или коды SMS.

Если вы уже стали жертвой мошенников, необходимо как можно скорее обратиться в банк и полицию. Также следует сохранить все доказательства – чеки, переписку, скриншоты и другие материалы, которые могут помочь в расследовании.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.