Фейкові квитки та житло: шахраї полюють на українців у сезон відпусток

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У сезон відпусток шахраї активізувалися у TikTok, Telegram, Instagram та інших соціальних мережах

Про це інфомрує RegioNews із посиланням на Кіберполіцію.

Зловмисники найчастіше пропонують користувачам неіснуючі квитки на перевезення, фальшиву оренду житла або обіцяють "легкий заробіток" на криптовалюті.

Як зазначають фахівці, основними ознаками шахрайських пропозицій є:

надто вигідні умови,

вимога швидкої передоплати,

поспіх під час ухвалення рішення,

обіцянки гарантованого прибутку.

Тож перед оплатою варто перевіряти продавця, перевізника або орендодавця через офіційні сайти та надійні сервіси. Також не слід повідомляти стороннім особам дані банківської картки, паролі чи коди з SMS.

Якщо ви вже стали жертвою шахраїв, необхідно якомога швидше звернутися до банку та поліції. Також варто зберегти всі докази – чеки, листування, скриншоти та інші матеріали, які можуть допомогти у розслідуванні.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.