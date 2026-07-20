Украинские дроны поразили более миллиона целей РФ с начала 2026 года

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С начала 2026 года подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 1 миллиона подтвержденных целей российских войск

Об этом сообщило Министерство обороны, передает RegioNews.

За этот период потери противника в результате работы беспилотных подразделений составили 193,5 тысяч военных – уничтоженных или тяжело раненых.

Сейчас около 90% всех поражений российских войск обеспечивают именно беспилотники.

Наибольшие результаты операторы БПЛА достигли в июне – тогда было поражено более 200 тысяч враждебных целей.

При этом, как отмечают в Минобороны, за каждый успешный удар военнослужащие получают єБали, которые могут обменивать на новое оборудование через платформу Brave1 Market. Система также помогает определять наиболее эффективные подразделения и технологии для более быстрого обеспечения войска необходимыми средствами.

Напомним, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ночью 19 июля нанесли поражение по 13 электроподстанциям, в том числе восьми – во временно оккупированном Крыму, и четырех плавсредствах теневого флота Российской Федерации в Черном море.