Бензин в Україні знову дорожчає: які цінники на АЗС
В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході регулярно змінюються ціни на пальне. Стало відомо, які зараз цінники на заправках
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 16 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 78,78 гривні за літр (+0,02 гривні);
- бензин А-95 – 74,86 гривні за літр (+0,18 гривні);
- бензин А-92 – 70,39 гривні за літр (+0,85 гривні);
- дизпальне – 76,48 гривні за літр (+0,21 гривні);
- автогаз – 40,03 гривні за літр (без змін).
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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