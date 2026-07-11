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11 липня 2026, 18:22

Командира 155-ї бригади розшукують, його підлеглих підозрюють у викраденні людей

11 липня 2026, 18:22
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Будинок родини Лучанова. Фото: hromadske
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Командир 155-ї окремої механізованої бригади самовільно залишив місце служби, його розшукують. Водночас низку військовослужбовців цієї бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків

Про це hromadske повідомили два джерела в Силах оборони та одне у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Оперативне командування "Північ" підтвердило, що правоохоронці проводять розслідування щодо військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, а місцезнаходження командира військової частини А5001 Станіслава Лучанова встановлюють.

В ОК "Північ" заявили, що військовослужбовці, які фігурують у провадженні, відсторонені від виконання службових обов’язків і співпрацюють зі слідчими.

"За фактом зазначеної події правоохоронними органами розпочато слідчі дії. Командування ОК "Північ" надає правоохоронцям всебічну підтримку та сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством", – повідомили у командуванні.

Також в ОК "Північ" зазначили, що місцезнаходження командира 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова наразі встановлюють. За інформацією командування, він самовільно залишив місце служби.

Раніше стало відомо, що дев’ятьох військовослужбовців 155-ї бригади затримали у межах розслідування справи про викрадення двох цивільних чоловіків із Київської області.

За даними слідства, в ніч проти 28 червня група людей увірвалася на подвір’я двох чоловіків у Білоцерківському районі та вивезла їх у невідомому напрямку.

У межах справи затримали дев’ятьох військовослужбовців, серед яких, за повідомленнями ЗМІ, був командир одного з батальйонів бригади.

Станіслав Лучанов. Фото: з сайту бригади

Довідково: Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року (до цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го полку "Скеля").

Це вже не перший інцидент у підрозділі: у травні цього року в мережі з’явилося відео, на якому військовий 155-ї бригади бив іншого бійця, що сидів на землі із зав’язаними руками. Тоді Лучанов публічно заперечив свою причетність до побиття та засудив такі дії.

Нагадаємо, вже другий тиждень не вщухає скандал щодо окремого штурмового полку "Скеля". За даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку померли щонайменше 25 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Тим часом командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок.

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