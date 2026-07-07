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07 июля 2026, 07:56

Россияне атаковали промышленное предприятие в Полтавской области

07 июля 2026, 07:56
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Фото: ГСЧС Полтавщины
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В Полтавском районе спасатели ликвидировали последствия российской атаки на одно из промышленных предприятий. В результате удара на нескольких локациях возникли пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пожарные потушили все очаги возгорания, несмотря на повторные вражеские удары.

К ликвидации последствий атаки были привлечены спасательные подразделения, работавшие на местах возникновения пожаров.

По предварительной информации, в результате российских обстрелов никто не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1163 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на областной центр и Запорожский район погибли три человека, еще 28 получили ранения.

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война пожар ГСЧС Полтавская область предприятие российская армия
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