Россияне атаковали промышленное предприятие в Полтавской области

Фото: ГСЧС Полтавщины

В Полтавском районе спасатели ликвидировали последствия российской атаки на одно из промышленных предприятий. В результате удара на нескольких локациях возникли пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пожарные потушили все очаги возгорания, несмотря на повторные вражеские удары.

К ликвидации последствий атаки были привлечены спасательные подразделения, работавшие на местах возникновения пожаров.

По предварительной информации, в результате российских обстрелов никто не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1163 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на областной центр и Запорожский район погибли три человека, еще 28 получили ранения.