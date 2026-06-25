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В летний период из-за длительной жары и новых массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру в Украине могут ввести аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью "РБК Украина", передает RegioNews.

По его словам, отключения могут длиться до пяти часов в день в пиковые периоды.

"Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей", – отметил Зайченко.

Он добавил, что при отсутствии новых ударов по энергосистеме у Украины есть все шансы пройти период пиковой нагрузки без ограничений. По словам Зайченко, энергетическая система в этом году значительно лучше подготовлена к возможным атакам, чем летом 2025 года.

"Этим летом ситуация значительно легче, чем летом 2025 года, потому что есть больше распределенной генерации, новые электростанции строятся со вторым уровнем защиты, большая защищенность подстанций как "Укрэнерго", так и операторов систем распределения (облэнерго – ред.), поэтому графики конечно возможны, но они будут не так тяжелы, как зимой", – отметил Зайченко.

Напомним, правительство приняло решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии. Теперь можно будет покупать электроэнергию по фиксированной цене: в частности, на квартал, полгода или год вперед.