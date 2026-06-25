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У літній період за тривалої спеки та нових масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру в Україні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії

Про це повідомив очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтервʼю "РБК Україна", передає RegioNews.

За його словами, відключення можуть тривати до пʼяти годин на день у пікові періоди.

"Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів", – зазначив Зайченко.

Водночас він додав, що за відсутності нових ударів по енергосистемі Україна має всі шанси пройти період пікового навантаження без обмежень. За словами Зайченка, цьогоріч енергетична система значно краще підготовлена до можливих атак, ніж влітку 2025 року.

"Цього літа ситуація значно легша, ніж влітку 2025 року, бо є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються з другим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як "Укренерго", так і операторів систем розподілу (обленерго – ред.), тому графіки звичайно можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку", – зазначив Зайченко.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Тепер можна буде купувати електроенергію за фіксованою ціною: зокрема, на квартал, пів року або рік вперед.