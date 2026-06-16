Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 132 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 114 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 16 червня російські війська атакували безпілотниками місто Балаклія Харківської області. Постраждали восьмеро людей, зокрема дві дитини.