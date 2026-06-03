"Заробили" на генераторах для ЗСУ: викрито посадовців військової частини на збитках у 11 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

САП викрила масштабну схему розтрати бюджетних коштів під час закупівлі генераторів для Збройних Сил України. Підозру отримали командир військової частини та його заступник, які, вступивши у змову з постачальниками, незаконно підвищили вартість обладнання

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2022 році військова частина уклала з комерційними підприємствами низку договорів на постачання такого обладнання на загальну суму понад 400 млн грн.

Після цього посадовці разом із представником постачальника ініціювали зміну умов закупівель, посилаючись на коливання валютного курсу та нібито подорожчання логістики.

На підставі додаткових угод вартість генераторів та електростанцій збільшили на 14%, хоча закон дозволяв підвищення не більш як на 10%.

Документи, якими обґрунтовували зростання цін, не містили належних розрахунків і підтверджень, а частина наведених підстав не відповідала фактичним обставинам. Попри це зміни до договорів були погоджені.

У результаті військова частина сплатила постачальникам кошти за завищеними цінами, водночас обсяги поставок обладнання були зменшені. За висновками слідства, державі завдано понад 11 млн грн збитків.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави по 1 млн грн кожному.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили розтрату бюджетних коштів під час будівництва інженерно-технічного захисту електричної підстанції на Закарпатті. Ця підстанція належить до об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.