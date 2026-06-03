За 1100 км від України: Зеленський підтвердив удар по нафтовому терміналу в Петербурзі

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Президент Зеленський підтвердив, що в ніч на 3 червня українські сили завдали удару по кількох важливих об'єктах на території Росії

Про це він повідомив у Фейсбук, передає RegioNews.

Зокрема, йдеться про удар по Петербурзькому нафтовому терміналу, який розташований приблизно за 1100 кілометрів від державного кордону України та використовується в інтересах російської нафтової галузі.

Також уражено цілі на території Кронштадтської бази, яку відносять до військової інфраструктури РФ.

Ще однією ціллю стало підприємство в Тамбовській області, що, за наявною інформацією, залучене до виробництва російського озброєння. Відстань до об’єкта становить близько 600 кілометрів від лінії фронту.

"Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському Санкт-Петербурзі безпілотники атакували нафтовий термінал, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Вибухи та густий чорний дим було видно з різних районів міста. Вогонь охопив резервуари нафтового терміналу, розташованого у Вугільній гавані.