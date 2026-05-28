Прикордонники показали, як "розносять" російські танки дронами

Фото з відкритих джерел

Українські прикордонники показали нові кадри з фронту. На відео можна побачити, як захисники нищать російську техніку

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу прикордонного підрозділу "Фенікс". Українські захисники завдають дронами удари по російській бронетехніці, зокрема, МТ-ЛБ та танках. Окрім того, наші FPV-дрони уразили ворожу РСЗВ "Ураган".

Нагадаємо, Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.