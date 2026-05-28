28 травня 2026, 10:13

Через негоду без світла залишилися понад 350 населених пунктів в 11 областях України

Ілюстративне фото: pixabay
Через погіршення погодних умов в Україні без електропостачання залишаються понад 350 населених пунктів

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Без світла внаслідок негоди залишаються жителі у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Закарпатській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Крім того, внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 28 травня не прогнозується.

Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, громадян просять ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, 27 травня негода накрила одразу кілька областей України – через сильні пориви вітру рятувальники ліквідовували наслідки стихії на Сумщині, Кіровоградщині та Вінниччині.

негода Україна обстріли електроенергія світло знеструмлення
