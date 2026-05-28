28 травня 2026, 09:22

Позика на мільярди євро від ЄС: у Раді готують ратифікацію угоди

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №0376 про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні позики на підтримку бюджету

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна" повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Документ також передбачає ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги в межах програми Позики на підтримку України.

У рамках програми макрофінансової допомоги Україна має виконати низку структурних умов, згрупованих за ключовими напрямами.

Зокрема, йдеться про податкові зміни, серед яких:

  • скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок (за винятком товарів оборонного призначення),
  • запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи,
  • продовження дії військового збору на рівні 5% строком на три роки.

Також передбачено гармонізацію податкового законодавства з нормами ЄС та правилами протидії ухиленню від оподаткування.

У сфері управління державними фінансами йдеться про оновлення стратегії, підготовку бюджетної декларації на 2027-2029 роки та проведення оглядів державних витрат для підвищення ефективності бюджетної політики.

Окремий блок стосується митної та інституційної реформи. Він передбачає ухвалення нового Митного кодексу відповідно до стандартів ЄС, призначення керівника Державної митної служби, а також цифровізацію митного адміністрування і посилення системи контролю.

Окрім того, в документі визначено вимоги щодо розвитку ІТ-інфраструктури управління державними фінансами.

Раніше повідомлялося, що Україна та ЄС завершили перемовини щодо Меморандуму про макрофінансову допомогу обсягом EUR8,35 млрд у межах кредитної програми. Перший транш очікується у червні.

Загальний пакет фінансування на 2026 рік може сягнути EUR45 млрд з урахуванням макрофінансової та оборонної підтримки.

Нагадаємо, в квітні посли держав-членів Євросоюзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Раніше Зеленський заявляв, що заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 мільярдів євро може вплинути на підготовку України до наступного опалювального сезону.

Україна РФ ЄС кредит бюджет реформи умови ВР
