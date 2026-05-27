Обстрел Херсона: 30-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии

В Херсоне в результате российских обстрелов в Корабельном районе пострадала женщина, ее в тяжелом состоянии госпитализировали

Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация, передает RegioNews .

"В тяжелом состоянии в одну из херсонских больниц доставлена 30-летняя херсонка. Она пострадала в результате вражеских обстрелов Корабельного района около 19.30", - говорится в сообщении.

Женщина находилась на улице в момент удара российских захватчиков и получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, уточнили в МВА.

Как отмечается, медики сейчас борются за ее жизнь.

Напомним, что российские окупанты 27 мая 2026 года около 17:45 обстреляли город Херсон . Ранения получили женщина и двое детей в возрасте 3 и 6 лет.