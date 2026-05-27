27 мая 2026, 22:56

Тройное ДТП с участием легковушки и двух фур в Николаевской области, есть погибший

27 мая 2026, 22:56
Фото: полиция Николаевской области
Сегодня, 27 мая, примерно в 15:00 на автодороге Н-24 "Благовещенское – Николаев" вблизи с. Лукашевка Синюхобридской общины Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Hyundai Accent, грузовиков Iveco 75 E и MAN TGX

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, 69-летняя водитель легковушки, не справившись с управлением, допустила столкновение с грузовиком Iveco, под управлением 21-летнего водителя, съехавшего в кювет.

В дальнейшем неуправляемый Hyundai столкнулся еще с одним грузовиком MAN, за рулем которого находился 37-летний вождь, который в дальнейшем выехал на обочину, где произошла ее опрокидывание.

В результате столкновения транспортных средств 84-летний пассажир легковушки от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Водитель MAN получил телесные повреждения, водитель другого грузовика не травмировался.

Следователи квалифицировали событие предварительно по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что 27 мая на автодороге вблизи населенного пункта Нестеренко Харьковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля.

