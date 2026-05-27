Бензин знову дорожчає: які ціни на українських АЗС
В Україні на АЗС почали змінюватись ціни на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Стало відомо, які тепер ціни на українських АЗС
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 27 травня в Україні в середньому на пальне ціни такі:
- бензин А-95 преміум – 79,89 гривні за літр;
- бензин А-95 – 75,87 гривні за літр;
- бензин А-92 – 69,62 гривні за літр;
- дизпальне – 86,84 гривні за літр;
- автогаз – 46,59 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
