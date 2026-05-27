Бензин знову дорожчає: які ціни на українських АЗС

В Україні на АЗС почали змінюватись ціни на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Стало відомо, які тепер ціни на українських АЗС

Станом на 27 травня в Україні в середньому на пальне ціни такі:

бензин А-95 преміум – 79,89 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,87 гривні за літр;

бензин А-92 – 69,62 гривні за літр;

дизпальне – 86,84 гривні за літр;

автогаз – 46,59 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.