27 мая 2026, 23:10

Известная украинская блогерша погибла в ДТП

Украинская TikTok-блогерша погибла в ДТП. Авария произошла на трассе Киев-Одесса

Об этом сообщает "Фокус", передает RegioNews.

Авария произошла при участии автомобиля Porsche Cayenne, двигавшегося по автодороге М-05 "Киев — Одесса". Предварительно, автомобиль по неустановленным причинам выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. После столкновения машина загорелась и полностью сгорела. У авто блоггерша была вместе со своей помощницей: к сожалению, обе женщины погибли.

В соцсетях упоминали, что перед поездкой TikTok-блогерша под ником Vikunciy писала о возможных проблемах с колесом.

В полиции отметили, что по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

В соцсетях пользователи под видео девушки пишут свои соболезнования:

Напомним, ранее в Винницкой области произошло ДТП: водитель BMW наехал на люк, часть которого вылетела и пробила лобовое стекло другого BMW, которое двигалось позади. Поэтому во втором авто сработали подушки безопасности, и 27-летний вождь потерял контроль, вылетел с дороги во частный двор, протаранил припаркованный Nissan и попал в больницу.

