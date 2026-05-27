Известная украинская блогерша погибла в ДТП

Авария произошла при участии автомобиля Porsche Cayenne, двигавшегося по автодороге М-05 "Киев — Одесса". Предварительно, автомобиль по неустановленным причинам выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. После столкновения машина загорелась и полностью сгорела. У авто блоггерша была вместе со своей помощницей: к сожалению, обе женщины погибли.

В соцсетях упоминали, что перед поездкой TikTok-блогерша под ником Vikunciy писала о возможных проблемах с колесом.

В полиции отметили, что по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

В соцсетях пользователи под видео девушки пишут свои соболезнования:

