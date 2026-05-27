Ягода на ціну золота: скільки в Україні коштуватиме черешня влітку
Очікується, що цьогоріч української черешні для внутрішнього ринку вистачить. Проте ціни низькими вже не будуть
Про це повідомляє "24 канал", передає RegioNews.
Очікується, що українська черешня влітку коштуватиме в середньому 100-150 гривень за кілограм. Завідувачка селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва Національної академії аграрних наук Олена Кіщак пояснила, що традиційно Україна входить до числа провідних світових виробників черешні. Під час масового надходження врожаю ціна зазвичай в межах 2-3 доларів США за кілограм.
При цьому імпорот поступово дешевшає. Наприклад, на київському гуртовому ринку "Столичний" станом на 19 травня черешню ранніх сортів із Греції продавали по 1 – 1,3 тисячі гривень за кілограм.
За словами експертки, схожа ситуація була минулого року. Тоді навесні прогнозували подорожчання, але в результаті українські садівники забезпечили ринок якісною черешнею за ціною 75 – 150 гривень за кілограм.
Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.