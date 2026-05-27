Ягода на ціну золота: скільки в Україні коштуватиме черешня влітку

Очікується, що цьогоріч української черешні для внутрішнього ринку вистачить. Проте ціни низькими вже не будуть

Очікується, що українська черешня влітку коштуватиме в середньому 100-150 гривень за кілограм. Завідувачка селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва Національної академії аграрних наук Олена Кіщак пояснила, що традиційно Україна входить до числа провідних світових виробників черешні. Під час масового надходження врожаю ціна зазвичай в межах 2-3 доларів США за кілограм.

При цьому імпорот поступово дешевшає. Наприклад, на київському гуртовому ринку "Столичний" станом на 19 травня черешню ранніх сортів із Греції продавали по 1 – 1,3 тисячі гривень за кілограм.

За словами експертки, схожа ситуація була минулого року. Тоді навесні прогнозували подорожчання, але в результаті українські садівники забезпечили ринок якісною черешнею за ціною 75 – 150 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.