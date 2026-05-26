13:22  26 мая
"У вас долг": мошенники рассылают украинцам фейковые письма от ДПС
12:17  26 мая
Россияне атаковали пожарную часть в Славянске на Донетчине
01:35  26 мая
В Киеве во время обстрела пострадала квартира известной актрисы
UA | RU
UA | RU
26 мая 2026, 21:32

Запсилья под контролем ВСУ: военные развенчали российские фейки о захвате поселка в Сумской области

26 мая 2026, 21:32
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Поселок Запсилья Сумской области находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на информацию на российских ресурсах о якобы его захвате

Об этом сообщает группировка войск "Курск", передает RegioNews .

"Не перестает удивлять степень развития фантазии авторов российских телеграмм-помоек. Мы уже развенчивали фейки о якобы "освобождении" российскими оккупантами населенного пункта Мирополья на Сумщине. Уж тут выплеснулась новая ложь о поселке Запсилья. Тот же стиль и такой же стиль. коммуникаций группировки войск "Курск" официально и ответственно заявляет: оба указанных населенных пункта находились и продолжают находиться под контролем Сил обороны Украины", - заявили в УВ "Курск".

Как отметили военные, "фейковым болотным писакам, очевидно, грустно от отсутствия успехов на фронте. Вот и придумывают один бред впереди другого, чтобы хотя бы таким образом оправдать свое бестолковое существование".

Напомним, что украинские защитники продолжают уничтожать окупантов на фронте. Пограничники показали новые кадры из Сумской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область ВСУ
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Пограничники бригады "Форпост" взяли в плен окупантов с помощью дрона
26 мая 2026, 20:57
Фиктивный призыв и махинации в "Оберег": во Львовской области отстранили должностного лица ТЦК
26 мая 2026, 20:28
В Киевской области мужчина убил сожительницу и лег спать
26 мая 2026, 20:15
Записал прощальное видео: в Киевской области 11-летний мальчик прыгал со строительного крана
26 мая 2026, 19:45
Более 20 ударов в сутки: Днепропетровщину массированно атаковали дронами, артиллерией и авиабомбами
26 мая 2026, 19:45
Угрожал жене гранатой: в Черкасской области полиция изъяла у домашнего тирана арсенал оружия
26 мая 2026, 19:30
Инвалидность и справки для уклонян: СБУ разоблачила масштабный "бизнес"
26 мая 2026, 19:20
В Черниговской области россияне ударили дронами по кладбищу и Аллее Героев
26 мая 2026, 18:57
Российские войска атаковали Херсонщину: есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома
26 мая 2026, 18:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »