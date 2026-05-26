Поселок Запсилья Сумской области находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на информацию на российских ресурсах о якобы его захвате

Об этом сообщает группировка войск "Курск", передает RegioNews .

"Не перестает удивлять степень развития фантазии авторов российских телеграмм-помоек. Мы уже развенчивали фейки о якобы "освобождении" российскими оккупантами населенного пункта Мирополья на Сумщине. Уж тут выплеснулась новая ложь о поселке Запсилья. Тот же стиль и такой же стиль. коммуникаций группировки войск "Курск" официально и ответственно заявляет: оба указанных населенных пункта находились и продолжают находиться под контролем Сил обороны Украины", - заявили в УВ "Курск".

Как отметили военные, "фейковым болотным писакам, очевидно, грустно от отсутствия успехов на фронте. Вот и придумывают один бред впереди другого, чтобы хотя бы таким образом оправдать свое бестолковое существование".

Напомним, что украинские защитники продолжают уничтожать окупантов на фронте.