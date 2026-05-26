Чехія посилює правила для українських біженців: що зміниться

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уряд Чехії підтримав зміни до законодавства щодо українських біженців, які передбачають посилення умов перебування та отримання гуманітарної допомоги для частини громадян із тимчасовим захистом

Про це повідомило видання Novinky, передає RegioNews.

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Любоміра Метнара, нові правила не торкнуться українців, які офіційно працюють і дотримуються законів країни.

Він зазначив, що зміни спрямовані на протидію зловживанням системою, нелегальній міграції та порушенням законодавства.

Згідно із запропонованими нормами, тимчасовий захист можуть анулювати, якщо іноземець перебував за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Також змінюються умови отримання гуманітарної допомоги: для виплат необхідно перебувати в Чехії щонайменше 16 днів на місяць.

Уряд пояснює, що це має запобігти отриманню соціальної підтримки особами, які фактично не проживають у країні. Водночас короткострокові поїздки, зокрема з особистих або службових причин, не впливатимуть на право отримання допомоги.

За даними уряду, у Чехії перебуває понад 385 тисяч українських біженців, з яких близько 90 тисяч отримують гуманітарні виплати. Від початку 2026 року зафіксовано кілька сотень випадків зловживань системою та відкрито понад 40 кримінальних проваджень.

Також законопроєкт передбачає обов’язкову реєстрацію частини автомобілів з українськими номерами.

У разі ухвалення змін парламентом і підписання президентом нові правила можуть набути чинності з 1 січня 2027 року, а норми щодо авто – з 2028 року.

Нагадаємо, Європейський союз повернувся до обговорення питання, чи варто продовжувати спеціальний режим захисту для українських біженців ще на один рік. Один із розглядуваних варіантів – скорочення програм підтримки, залишаючи допомогу лише найбільш вразливим категоріям українців.