Ночью 22 мая российские войска атаковали город Белополье, а также Ворожбянскую и Глуховскую громады Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Под ударами оказались жилищный сектор, нежилое здание и гражданский автомобиль. Возникли пожары.

Из-за угрозы повторных обстрелов спасатели ГСЧС были вынуждены приостанавливать работу и переходить в безопасное место, однако со временем все очаги горения ликвидировали.

Предварительно, погибших или пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Сумской области, применив КАБы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. В результате атак ранения получили 11 человек.