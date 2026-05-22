Ночные обстрелы Сумщины: спасатели ликвидировали пожары в трех громадах
Ночью 22 мая российские войска атаковали город Белополье, а также Ворожбянскую и Глуховскую громады Сумской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Под ударами оказались жилищный сектор, нежилое здание и гражданский автомобиль. Возникли пожары.
Из-за угрозы повторных обстрелов спасатели ГСЧС были вынуждены приостанавливать работу и переходить в безопасное место, однако со временем все очаги горения ликвидировали.
Предварительно, погибших или пострадавших нет.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Сумской области, применив КАБы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. В результате атак ранения получили 11 человек.
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве 18-летняя девушка ударила военного бутылкой по голове из-за замечания
22 мая 2026, 11:14В Полтавской области автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: водитель погиб
22 мая 2026, 10:54ДТП в Кривом Роге: на светофоре столкнулись "скорая" и внедорожник
22 мая 2026, 10:51Политическая цель войны: почему без нее невозможна победа
22 мая 2026, 10:34В Херсоне из-за атаки вражеского беспилотника погиб мужчина
22 мая 2026, 10:28ВСУ отвоевали 400 км²: в США назвали фактор, повлиявший на контрнаступление
22 мая 2026, 10:16Удар по Днепру 21 мая: количество пострадавших выросло, семеро остаются в больницах
22 мая 2026, 09:57Под атакой FPV-дронов: полиция показала эвакуацию жителей Дружковки
22 мая 2026, 09:51Столкновение легковушек во Львове: пострадала 13-летняя девочка
22 мая 2026, 09:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все блоги »