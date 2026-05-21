На севере Украины – усиленные проверки и контроль: что известно

Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны проводит комплекс усиленных мер безопасности в северных областях

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что эти действия беспрецедентны по масштабу привлечения сил и средств на территориях, граничащих с Россией и Беларусью, и направлены на сдерживание возможных агрессивных действий врага.

Координацию мер осуществляет Антитеррористический центр при СБУ. В них принимают участие Национальная полиция, Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.

Комплексные мероприятия предусматривают контрразведывательные и контрдиверсионные действия в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях.

В частности, работа направлена на недопущение проникновения диверсионно-разведывательных групп, предотвращение террористических проявлений, а также противодействие взрывной и разведывательной деятельности.

Среди прочего силовики будут осуществлять:

проверку граждан,

осмотр территорий и помещений по обнаружению запрещенных предметов.

В случае необходимости возможны временные ограничения движения транспорта, проверка документов и осмотр автомобилей.

В СБУ призывают граждан с пониманием относиться к возможным неудобствам и соблюдать требования правоохранителей, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российская армия проводит наступательные операции по разным направлениям фронта. При этом РФ готовится к вероятному наступлению с Севера.