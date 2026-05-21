10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
08:39  21 травня
На Рівненщині офіцер створив "будівельний батальйон" із підлеглих
08:21  21 травня
У Харкові водій Audi на смерть збив 18-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 10:35

На півночі України – посилені перевірки та контроль: що відомо

21 травня 2026, 10:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони проводить комплекс посилених безпекових заходів у північних областях

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що ці дії є безпрецедентними за масштабом залучення сил та засобів на територіях, що межують із Росією та Білоруссю, та спрямовані на стримування можливих агресивних дій ворога.

Координацію заходів здійснює Антитерористичний центр при СБУ. У них також беруть участь Національна поліція, Збройні сили України, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

Комплексні заходи передбачають контррозвідувальні та контрдиверсійні дії у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях.

Зокрема, робота спрямована на недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп, запобігання терористичним проявам, а також протидію підривній і розвідувальній діяльності.

Серед іншого, силовики здійснюватимуть:

  • перевірку громадян,
  • огляд територій і приміщень для виявлення заборонених предметів.

У разі потреби можливі тимчасові обмеження руху транспорту, перевірка документів та огляд автомобілів.

У СБУ закликають громадян із розумінням ставитися до можливих незручностей і дотримуватися вимог правоохоронців, а також мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російська армія проводить наступальні операції на різних напрямках фронту. При цьому РФ готується до ймовірного наступу з Півночі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна СБУ Білорусь Перевірка нерухомості Сили оборони заходи безпеки
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Просили не відкривати справу: на Тернопільщині поліцейського піймали на хабарі
21 травня 2026, 13:55
На Хмельниччині судитимуть водія за ДТП, у якій загинула жінка та травмувалися двоє дітей
21 травня 2026, 13:41
На Дніпропетровщині викрили псевдоволонтера, який заробляв на авто для ЗСУ
21 травня 2026, 13:40
У Полтаві затримали подружжя за розбещення 6-річної доньки та зйомку порнографії
21 травня 2026, 13:20
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
21 травня 2026, 13:00
Українцям перерахують плату за тепло і гарячу воду: що змінив уряд
21 травня 2026, 12:43
На Черкащині затримали торговця зброєю та наркотиками
21 травня 2026, 12:35
У Житомирі пенсіонерку збила іномарка прямо на дорозі
21 травня 2026, 12:30
Сили спецоперацій уразили НПЗ "Роснефти" за 800 км від кордону України
21 травня 2026, 12:15
Прикордонники знищили 100 російських безпілотників на Сумщині, Харківщині та Одещині
21 травня 2026, 11:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »