На півночі України – посилені перевірки та контроль: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони проводить комплекс посилених безпекових заходів у північних областях

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що ці дії є безпрецедентними за масштабом залучення сил та засобів на територіях, що межують із Росією та Білоруссю, та спрямовані на стримування можливих агресивних дій ворога.

Координацію заходів здійснює Антитерористичний центр при СБУ. У них також беруть участь Національна поліція, Збройні сили України, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

Комплексні заходи передбачають контррозвідувальні та контрдиверсійні дії у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях.

Зокрема, робота спрямована на недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп, запобігання терористичним проявам, а також протидію підривній і розвідувальній діяльності.

Серед іншого, силовики здійснюватимуть:

перевірку громадян,

огляд територій і приміщень для виявлення заборонених предметів.

У разі потреби можливі тимчасові обмеження руху транспорту, перевірка документів та огляд автомобілів.

У СБУ закликають громадян із розумінням ставитися до можливих незручностей і дотримуватися вимог правоохоронців, а також мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російська армія проводить наступальні операції на різних напрямках фронту. При цьому РФ готується до ймовірного наступу з Півночі.