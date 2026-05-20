Оккупанты массированно атаковали Днепропетровщину, поврежден детсад и инфраструктура
Враг 20 мая более 30 раз атаковал Никопольский, Криворожский, Каменский и Синельниковский районы
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В Никопольском районе повреждены детсад, жилой дом, предприятие и объекты инфраструктуры. Возникли пожары. К сожалению, погибла женщина.
В Криворожском районе повреждена инфраструктура. Раненый 56-летний мужчина.
На Синельниковщине повреждены частные дома, возник пожар. Травмированная 63-летняя женщина.
В Каменском районе повреждены частные жилые дома, предприятие и объекты инфраструктуры. Возник пожар.
Напомним, что российский беспилотник атаковал гражданский объект в Батуринском обществе. В результате попадания на территории комплекса вспыхнул пожар.
