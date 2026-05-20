Сутенерство во Львове: суд вынес приговор двум организаторам схемы предоставления сексуальных услуг

По материалам дела, на протяжении 2025-2026 годов уроженцы Харьковской области Анна Мусиенко и Виктория Мусиенко начали заниматься сутенерством во Львове. В материалах дела указано, что к секс-бизнесу были привлечены по меньшей мере три женщины.

Сутенёрши размещали объявления с фотографиями и контактами женщин в интернете, а впоследствии согласовывали с клиентами все детали встреч и оплаты.

В частности, сообщницы организовывали выезды проституток на вызовы к клиентам в гостиницы или квартиры во Львове.

Стоимость часа предоставления сексуальных услуг составила 6,5 тыс. грн. Все доходы они разделяли между собой и женщинами, привлеченными к проституции.

В суде обвиняемые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и просили строго их не наказывать.

Судья Петр Невойт признал Анну Мусиенко и Викторию Мусинко виновными по ч.2 ст.303 УКУ (вовлечение в занятие проституцией или принуждение к этому с использованием обмана, шантажа). За совершенное суд назначил им наказание в размере 4 года лишения свободы, но изменил наказание на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Напомним, что ранее полиция разоблачила 50-летнюю жительницу Сум, которая организовала место разврата и привлекла к оказанию сексуальных услуг 16-летнюю девушку.