13:27  20 мая
На Полтавщине нашли мертвой 18-летнюю девушку
13:00  20 мая
Пограничники в Сумской области "разнесли" укрытие россиян
08:22  20 мая
Во Львовской области штаб-сержант продавал отсрочки за $16 тысяч
UA | RU
UA | RU
20 мая 2026, 20:17

Сутенерство во Львове: суд вынес приговор двум организаторам схемы предоставления сексуальных услуг

20 мая 2026, 20:17
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Шевченковский районный суд Львова вынес приговор двум уроженкам Харьковщины, организовавшим в городе сеть предоставления сексуальных услуг

Об этом сообщает zaxid.net, передает RegioNews .

По материалам дела, на протяжении 2025-2026 годов уроженцы Харьковской области Анна Мусиенко и Виктория Мусиенко начали заниматься сутенерством во Львове. В материалах дела указано, что к секс-бизнесу были привлечены по меньшей мере три женщины.

Сутенёрши размещали объявления с фотографиями и контактами женщин в интернете, а впоследствии согласовывали с клиентами все детали встреч и оплаты.

В частности, сообщницы организовывали выезды проституток на вызовы к клиентам в гостиницы или квартиры во Львове.

Стоимость часа предоставления сексуальных услуг составила 6,5 тыс. грн. Все доходы они разделяли между собой и женщинами, привлеченными к проституции.

В суде обвиняемые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и просили строго их не наказывать.

Судья Петр Невойт признал Анну Мусиенко и Викторию Мусинко виновными по ч.2 ст.303 УКУ (вовлечение в занятие проституцией или принуждение к этому с использованием обмана, шантажа). За совершенное суд назначил им наказание в размере 4 года лишения свободы, но изменил наказание на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Напомним, что ранее полиция разоблачила 50-летнюю жительницу Сум, которая организовала место разврата и привлекла к оказанию сексуальных услуг 16-летнюю девушку.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд сутенерство Львов приговор сексуальная эксплуатация
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Запорожье 5-летняя девочка пошла играть в прятки и исчезла
20 мая 2026, 21:40
Враг нанес серию ударов по Чугуеву
20 мая 2026, 21:25
Пограничники разнесли россиян дронами на Курщине
20 мая 2026, 21:25
На Днепропетровщине у женщины сожгли авто до основания
20 мая 2026, 21:05
Оккупанты массированно атаковали Днепропетровщину, поврежден детсад и инфраструктура
20 мая 2026, 20:58
Угрожал ножом и бросал камни: в Киеве задержали агрессивного мужчину
20 мая 2026, 20:40
В Тернопольской области пьяный школьник сжег автомобиль
20 мая 2026, 19:52
Пограничники показали, как дроны уничтожают россиян, "любящих траву"
20 мая 2026, 19:50
Днепре пенсионерка бросается посудой в людей и крушит молотком авто
20 мая 2026, 19:36
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »