Россияне ударили по краеведческому музею в Конотопе

В Конотопе Сумской области в результате российской массированной атаки ночью 20 мая поврежден городской краеведческий музей имени А.М. Лазаревского

Об этом сообщило Министерство культуры Украины , передает RegioNews .

"Во время массированной ночной атаки на Конотоп российский беспилотник прямым попаданием повредил здание Конотопского городского краеведческого музея имени А.М. Лазаревского", - говорится в сообщении.

Потерпели разрушения кровля, входная дверь, внутренние перегородки, потолок, пол, а также все экспозиционные залы здания.

Сотрудники музея осуществляют детальный анализ масштабов разрушений и оценку нанесенного ущерба, а также организуют перемещение находившегося в здании музейного имущества.

После завершения этих мер будут определены дальнейшие шаги по сохранению и восстановлению объекта, отметили в Минкульте.

В Минкульте проинформировали, что фондохранилище музея не получило повреждений.

Кроме того, добавили в ведомстве, "из учреждения, расположенного примерно в 70 км от границы с Российской Федерацией, ранее было осуществлено частичное перемещение музейных предметов в пределах первых двух этапов эвакуации, а также продолжалась работа по упаковке и вывозу дальнейших музейных ценностей".

Напомним, что в Конотопе на Сумщине утром 20 мая под завалами дома, потерпевшего удар российских дронов, обнаружили тело 94-летней женщины