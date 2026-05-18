Россияне атаковали Чернигов, ранены пенсионерка и мужчина

Российская армия нанесла очередной коварный удар по Чернигову, попав в частный жилищный сектор и промышленную зону. В результате атаки ранения получили двое мирных жителей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews .

В результате российского удара по частному жилищному сектору пострадали два человека — 85-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Из-за взрывной волны повреждены жилые дома, в том числе в помещениях выбиты окна.

Также зафиксировано попадание по территории одного из предприятий - загорелся бензовоз. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Напомним, что российские кафиры 18 мая атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В результате вражеского налета зафиксировано разрушение на одном из местных предприятий, а из-за падения обломков вспыхнул пожар в частном жилищном секторе.