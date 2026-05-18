Прикордонники рознесли російські позиції дронами

Українські прикордонники показали, як атакують російські позиції на Південному напрямку. З'явилось нове ефектне відео з фронту

Під час чергового рейду аеророзвідники прикордонники виявили російські позиції, обладнання та окупантів. По всіх цілях захисники завдали удари дронами. У результаті вдалось знищити вогневу позицію ствольної артилерії, антенне обладнання операторів БпЛА та живу силу противника.

"Державна прикордонна служба України ефективно виконує завдання із захисту держави та є невіддільною складовою Сил оборони України", - кажуть захисники.

