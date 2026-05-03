У Чорному морі уражено два танкери "тіньового флоту" РФ

В акваторії поблизу входу до порту Новоросійськ уражено два танкери, які використовувалися для транспортування російської нафти

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть", – наголосив глава держави.

У проведенні операції брали участь підрозділи Сил оборони України, зокрема Військово-морські сили та контррозвідка СБУ. Керівництво операцією здійснювалося начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Зеленський додав, що розвиток далекобійних спроможностей триватиме як на морі, так і в повітрі та на суші.

Нагадаємо, в ніч на 2 травня українські військові завдали ударів по низці військових об’єктів ворога для зниження його наступальних можливостей. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму ЗСУ уразили місце розташування тактичної групи ракетних комплексів "Іскандер" у Дружному.

