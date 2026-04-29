29 квітня 2026, 08:14

Сили ППО знешкодили 154 російські безпілотники: є влучання на 12 локаціях

29 квітня 2026, 08:14
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 29 квітня ворог атакував Україну 171 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 120 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 154 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 29 квітня 2026 року

Нагадаємо, вночі 29 квітня російська армія здійснила атаку по Ізмаїлу Одеської області. Пошкоджена районна лікарня, є постраждалі.

Україна війна обстріли безпілотники дрон ППО
Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК
Фейкові "побачення" і шантаж: у Сумах викрили кол-центр, що обманював підлітків і військових
