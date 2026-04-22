ЗСУ за добу знищили понад 1140 російських окупантів – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1140 російських військових, а також велику кількість техніки та озброєння противника. Зокрема, танк, сім бойових броньованих машин і 38 артилерійських систем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, ліквідовано 1026 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 162 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР "Примари" вивів з ладу два великих десантних кораблі Чорноморського флоту РФ і знищив радарну станцію в Криму. Також Сили оборони повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.
22 квітня 2026, 07:00На Харківщині через російську атаку постраждали 11 людей
21 квітня 2026, 22:27На Дніпропетровщині росіяни вдарили по мікроавтобусу: троє поранених
21 квітня 2026, 19:50
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Допомога за 3-7 хвилин: на Полтавщині запрацювали 68 кнопок виклику поліції
22 квітня 2026, 08:37У Миколаєві у ванній загинув дворічний хлопчик: матері повідомили про підозру
22 квітня 2026, 08:25На Полтавщині неповнолітня дівчина намагалася стрибнути з мосту – її врятували
22 квітня 2026, 07:53Масовані атаки на Сумщину: 33 постраждалих, серед них 16 дітей
22 квітня 2026, 07:36РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий
22 квітня 2026, 07:00Мріє заробляти понад чверть мільйона: Злата Огнєвіч зізналась, скільки витрачає на місяць
22 квітня 2026, 02:35Співачка Даша Астаф'єва зізналась, що була коханкою
22 квітня 2026, 01:35В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні
22 квітня 2026, 00:35На Запоріжжі священник агітував "голосувати за Путіна"
21 квітня 2026, 23:55
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
