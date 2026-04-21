Відключення світла 22 квітня: в Укренерго попередили, до чого готуватися

В Україні нерідко запроваджують обмеження електроенергії через атаки окупантів. Енергетики пояснили, яка ситуація очікується в середу, 22 квітня

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Наразі обмеження електроенергії на середу, 21 квітня, не прогнозуються. При цьому енергетики закликають користуватись потужними приладами в той період, коли найефективніше працюють сонячні станції: з 11:00 до 16:00.

"Споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - закликають українців.

Однак варто зауважити, що інколи ситуація може змінюватися впродовж доби. Тому важливо стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, раніше Україна знову почала продавати електроенергію за кордон. Це сталось уперше з листопада 2025 року.