Замдиректора Департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця" разоблачили на вымогательстве денег у представителя гранитного карьера из Хмельницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, чиновник обещал за 100 тысяч долларов "решить вопрос" с демонтажем железнодорожного пути, который мешал предприятию расширить производство.

Схема была такой: сначала инициировать "сезонный объезд", чтобы комиссия признала колею нерентабельной, затем – демонтаж, списание, исключение из реестров. Речь также шла о передаче участка под колеей громаде для нужд карьера.

Чиновник уверял, что процедура сложная и нуждается в согласованиях с руководством "Укрзализныци", Мининфраструктуры и профильными подразделениями. Однако обещал организовать все под ключ за 3-6 месяцев и ссылался на опыт подобной работы на Львовской железной дороге. Деньги он требовал наличными навперед.

Чиновника задержали в момент получения всей суммы. У него изъяли наличные и расписку, написанную собственноручно. Правоохранители также провели обыски дома, на работе и в автомобиле фигуранта.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В суд подано ходатайство о взятии чиновника под стражу.

Также проверяется причастность других лиц к данной схеме.

