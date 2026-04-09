12:55  09 апреля
В Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода
10:26  09 апреля
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
08:21  09 апреля
В Киеве водитель под наркотиками выехала на встречную – травмирован пассажир
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2026, 11:57

Чиновника "Укрзализныци" задержали на взятке в 100 тысяч долларов

Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

Замдиректора Департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця" разоблачили на вымогательстве денег у представителя гранитного карьера из Хмельницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, чиновник обещал за 100 тысяч долларов "решить вопрос" с демонтажем железнодорожного пути, который мешал предприятию расширить производство.

Схема была такой: сначала инициировать "сезонный объезд", чтобы комиссия признала колею нерентабельной, затем – демонтаж, списание, исключение из реестров. Речь также шла о передаче участка под колеей громаде для нужд карьера.

Чиновник уверял, что процедура сложная и нуждается в согласованиях с руководством "Укрзализныци", Мининфраструктуры и профильными подразделениями. Однако обещал организовать все под ключ за 3-6 месяцев и ссылался на опыт подобной работы на Львовской железной дороге. Деньги он требовал наличными навперед.

Чиновника задержали в момент получения всей суммы. У него изъяли наличные и расписку, написанную собственноручно. Правоохранители также провели обыски дома, на работе и в автомобиле фигуранта.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В суд подано ходатайство о взятии чиновника под стражу.

Также проверяется причастность других лиц к данной схеме.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования по делу лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о взятках депутатам. Материалы дела передали стороне защиты для ознакомления.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
