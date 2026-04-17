Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в семи регионах временно остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 апреля применение ограничений на электроэнергию не прогнозируется. Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 17 апреля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 172 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 дронов на 8 локациях.