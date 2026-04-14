Энергетики рассказали, запланированы ли отключения света в Украине 15 апреля
В среду, 15 апреля, в Украине отключения электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности не планируются
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
"Завтра, в среду, применение мер по ограничению потребления не планируется", – отметили в компании.
Вместе с тем в Укрэнерго призвали энергоемкие процессы на дневное время.
Но напомнили о необходимости бережливого потребления в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.
Как сообщалось, во вторник, 14 апреля, в Украине отключения электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности не планируются.
14 апреля 2026, 15:01Оккупанты на Харьковщине атаковали Печенежскую дамбу шестью КАБами
14 апреля 2026, 13:41Российский "шахед" попал в админздание в центре Чернигова
14 апреля 2026, 10:11
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Ровенской области обрушилась часть Таракановского форта
14 апреля 2026, 18:40Взрыв в Броварах: задержали причастных – среди них подросток
14 апреля 2026, 18:15В чем состоит феномен великой победы Петера Мадяра
14 апреля 2026, 18:05Во Львове получили сроки подростки, которые готовили теракт по заказу россиян
14 апреля 2026, 17:55Эксперты предупредили о риске обрушения саркофага на Чернобыльской АЭС
14 апреля 2026, 17:41На Днепропетровщине директор "обогатился" на миллионы на "мертвых душах"
14 апреля 2026, 17:15В Тернопольской области составили более 600 админпротоколов за совершение домашнего насилия
14 апреля 2026, 16:59В Одесской области директор строительной фирмы "заработал" миллионы на жилье для военных
14 апреля 2026, 16:45На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком
14 апреля 2026, 16:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
