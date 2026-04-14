Энергетики рассказали, запланированы ли отключения света в Украине 15 апреля

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 15 апреля, в Украине отключения электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности не планируются

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Завтра, в среду, применение мер по ограничению потребления не планируется", – отметили в компании.

Вместе с тем в Укрэнерго призвали энергоемкие процессы на дневное время.

Но напомнили о необходимости бережливого потребления в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

