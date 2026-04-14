Россия атаковала иностранные торговые суда у побережья Одесщины

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий, передает RegioNews.

Отмечается, что ударный беспилотник попал в гражданское торговое судно LADY MARIS под флагом Либерии, направлявшееся по морскому коридору в порт Черноморск для загрузки кукурузы.

На борту возник пожар, однако экипаж оперативно его ликвидировал. После инцидента судно продолжило движение, пострадавших нет.

Кроме того, этой же ночью российские дроны атаковали Измаильский порт и судно под флагом Панамы.

По данным источников "Думской", танкер EXCELLION (IMO 9428437) имеет длину 123 метра, ширину 17 метров и дедвейт 7842 тонны. К счастью, пострадавших нет, груз также не поврежден.

Несколько прилетов зафиксировано по баржам и понтонам, служащим своеобразными прокладками между танкерами и причалами.

Специалисты проводят мероприятия, чтобы не допустить их затопления и удержать на поверхности воды.

Напомним, ночью 14 апреля российские войска массированно атаковали дронами гражданскую и портовую инфраструктуру на юге Одесской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.