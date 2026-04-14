16:40  14 апреля
На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком
14:58  14 апреля
В Ровенской области исчез звездный олень Борис
12:03  14 апреля
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
14 апреля 2026, 15:01

Россия атаковала иностранные торговые суда у побережья Одесщины

14 апреля 2026, 15:01
Фото: Министерство развития общин и территорий
Российские войска продолжают атаки на гражданскую морскую логистику Одесской области

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий, передает RegioNews.

Отмечается, что ударный беспилотник попал в гражданское торговое судно LADY MARIS под флагом Либерии, направлявшееся по морскому коридору в порт Черноморск для загрузки кукурузы.

На борту возник пожар, однако экипаж оперативно его ликвидировал. После инцидента судно продолжило движение, пострадавших нет.

Кроме того, этой же ночью российские дроны атаковали Измаильский порт и судно под флагом Панамы.

По данным источников "Думской", танкер EXCELLION (IMO 9428437) имеет длину 123 метра, ширину 17 метров и дедвейт 7842 тонны. К счастью, пострадавших нет, груз также не поврежден.

Несколько прилетов зафиксировано по баржам и понтонам, служащим своеобразными прокладками между танкерами и причалами.

Специалисты проводят мероприятия, чтобы не допустить их затопления и удержать на поверхности воды.

Напомним, ночью 14 апреля российские войска массированно атаковали дронами гражданскую и портовую инфраструктуру на юге Одесской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Одесская область война атака судно порт инфраструктура
Оккупанты на Харьковщине атаковали Печенежскую дамбу шестью КАБами
14 апреля 2026, 13:41
Чернигов под атакой "Шахеда": два человека в больнице
14 апреля 2026, 12:34
Россияне ударили по больнице в Херсоне: пострадали четверо работников
14 апреля 2026, 10:48
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
