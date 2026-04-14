Енергетики розповіли, чи заплановані відключення світла в Україні 15 квітня
У середу, 15 квітня в Україні відключення електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості не плануються
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
"Завтра, у середу, застосування заходів обмеження споживання не планується", – зазначили у компанії.
Разом з тим, в Укренерго закликали енергоємні процеси на денний час.
Та нагадали про необхідність ощадливого споживання у вечірні години – з 18:00 до 22:00.
Як повідомлялось, у вівторок, 14 квітня в Україні відключення електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості не плануються.
