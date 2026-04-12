Ограничение света на 13 апреля: в Укрэнерго предупредили украинцев, что будет в понедельник

В Украине продолжаются ограничения электроэнергии из-за российских атак. Стало известно, какой будет ситуация в понедельник, 13 апреля

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

По словам энергетиков, 13 апреля во всех регионах Украины с 16.00 до 24.00 будут применяться графики ограничения мощности. Это касается промышленных потребителей.

"Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - призывают граждан.

Напомним, в Украине с 2026 года электроэнергия будет дорожать ежегодно на 20%. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч, а по ночному тарифу – 2,16 грн.