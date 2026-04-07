07 апреля 2026, 23:40

Российские взламывали Wi-Fi роутеры американцев и украинцев

Фото: из открытых источников
СБУ совместно с ФБР, контрразведывательными органами Республики Польша и правоохранительными органами ЕС провела скоординированную кибероперацию. Выяснилось, что российские спецслужбы взламывали Wi-Fi-роутеры украинцев, а также жителей ЕС и США

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Российские спецслужбы взламывали офисные, домашние Wi-Fi роутеры украинцев и иностранных граждан. После этого россияне перенаправляли трафик через заранее развернутую сеть DNS-серверов (превращают названия ресурсов Интернета в их IP-адреса, которые однозначно идентифицируют сервер назначения).

Таким образом, эти устройства становились "посредниками" в онлайн-пространстве. Россияне таким образом хотели собирать пароли, токены аутентификации и другую чувствительную информацию, включая электронные письма, которые при нормальных условиях защищены криптографическими протоколами SSL (secure sockets layer) и TLS (transport layer security).

Эти данные спецслужбы РФ планировали использовать для осуществления кибератак, информдиверсий и сбора разведывательной информации. В частности, их интересовали данные, которыми обмениваются сотрудники и военнослужащие органов, подразделений Сил обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"По результатам проведенной совместной кибероперации удалось заблокировать более 100 серверов и вывести из-под контроля врага сотни маршрутизаторов только в Украине, что существенно ослабило разведывательные способности военной разведки России, предотвратило уничтожение оборудования на программном уровне", - сообщили правоохранители.

СБУ рекомендуют всем владельцам роутеров актуализировать для себя модель и текущую версию программного обеспечения устройства, наличие актуальных обновлений безопасности к ней, их безотлагательно имплементировать.

Напомним, ранее СБУ предотвратила попытку россиян совершить теракт в Ровно. Вражеского агента задержали "на горячем", когда он заложил самодельную бомбу у кофейни в центральном парке города.

