07 квітня 2026, 23:40

Росіяни зламували Wi-Fi роутери американців та українців

Фото з відкритих джерел
СБУ спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Республіки Польща та правоохоронними органами ЄС провела скоординовану кібероперацію. З'ясувалось, що російські спецслужби зламували Wi-Fi-роутери українців, а також жителів ЄС та США

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Російські спецслужби зламували офісні, домашні Wi-Fi роутерів українців та іноземних громадян. Пілся цього росіяни перенаправляли трафік через заздалегідь розгорнуту мережу DNS-серверів (перетворюють назви ресурсів Інтернету в їх ІР-адреси, які однозначно ідентифікують сервер призначення).

Таким чином, ці пристрої ставали "посередники" в онлайн-просторі. Росіяни таким чином хотіли збирати паролі, токени автентифікації та іншу чутливу інформацію, включно з електронними листами, які за нормальних умов захищені криптографічними протоколами SSL (secure sockets layer) та TLS (transport layer security).

Ці дані спецслужби РФ планували використати для здійснення кібератак, інформдиверсій та збору розвідувальної інформації. Зокрема, їх цікавили дані, якими обмінюються співробітники та військовослужбовці держаних органів, підрозділів Сил оборони України, підприємств оборонно-промислового комплексу.

"За результатами проведеної спільної кібероперації вдалося заблокувати понад 100 серверів та вивести з-під контролю ворога сотні маршрутизаторів лише в Україні, що суттєво послабило розвідувальні спроможності військової розвідки рф, запобігло знищенню обладнання на програмному рівні", - повідомили правоохоронці.

СБУ рекомендують всім власникам роутерів актуалізувати для себе модель та поточну версію програмного забезпечення пристрою, наявність актуальних оновлень безпеки до неї, їх невідкладно імплементувати.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла спробі росіян вчинити теракт у Рівному. Ворожого агента затримали "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні в центральному парку міста.

