Умер экстренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу

Фото: из открытых источников

Стало известно, что ушел из жизни известный румынский тренер Мирча Луческу. Раньше у него были серьезные проблемы со здоровьем

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Университетская больница скорой помощи Бухареста сообщила, что во вторник, 7 апреля, около 20.30 стало известно о смерти Мирчи Луческо. Румынскому футбольному тренеру было 80 лет.

Ранее, 3 апреля, Мирча Луческу перенес инфаркт. Он готовился к выписке из больницы, однако его состояние ухудшилось, из-за чего 5 апреля врачи ввели его в состояние искусственной комы. Ему диагностировали серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Состояние тренера оценивали как критическое.

Напомним, что с Мирчей Луческо футбольная команда "Шахтер" выигрывала чемпионат Украины восемь раз. Также он тренировал киевское "Динамо" и выводил команду в чемпионский титул.