Помер екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу

Фото з відкритих джерел

Стало відомо, що пішов із життя відомий румунський тренер Мірча Луческу. Раніше у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Університетська лікарня швидкої допомоги Бухареста повідомила, що у вівторок, 7 квітня, близько о 20:30 стало відомо про смерть Мірчі Луческо. Румунському футбольному тренеру було 80 років.

Раніше, 3 квітня, Мірча Луческу переніс інфаркт. Він готувався до виписки з лікарні, проте його стан погіршився, через що 5 квітня лікарі ввели його в стан штучної коми. Йому діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Стан тренера оцінювали як критичний.

Нагадаємо, що з Мірчею Луческо футбольна команда "Шахтар" вигравала чемпіонат України вісім разів. Також він тренував київське "Динамо", і виводив команду до чемпіонського титулу.