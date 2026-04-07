Вбивство Ігоря Комарова на Балі: детектив пояснив, навіщо злочинцям була наруга над тілом
Групове зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: справа знову у суді
На Харківщині 16-річна дівчинка народила дитину від рідного батька
07 квітня 2026, 21:55

Помер екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу

Фото з відкритих джерел
Стало відомо, що пішов із життя відомий румунський тренер Мірча Луческу. Раніше у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Університетська лікарня швидкої допомоги Бухареста повідомила, що у вівторок, 7 квітня, близько о 20:30 стало відомо про смерть Мірчі Луческо. Румунському футбольному тренеру було 80 років.

Раніше, 3 квітня, Мірча Луческу переніс інфаркт. Він готувався до виписки з лікарні, проте його стан погіршився, через що 5 квітня лікарі ввели його в стан штучної коми. Йому діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Стан тренера оцінювали як критичний.

Нагадаємо, що з Мірчею Луческо футбольна команда "Шахтар" вигравала чемпіонат України вісім разів. Також він тренував київське "Динамо", і виводив команду до чемпіонського титулу.

В Ужгороді пройшов чемпіонат з гирьового спорту серед прикордонників
27 березня 2026, 15:05
На Прикарпатті провели перший турнір з парахокею для ветеранів
26 березня 2026, 15:55
Прикордонник з Волині став чемпіоном Європи
19 березня 2026, 20:59
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
В Україні обвалились ціни на овочі: що подешевшало найбільше
07 квітня 2026, 21:35
На Сумщині винесли вирок ексголові суду, який вимагав у підприємця тисячі доларів
07 квітня 2026, 21:15
На Дніпропетровщині чоловік зарізав жінку та викинув її з вікна
07 квітня 2026, 20:55
Ціни на помідори космічні: як в Україні подорожчав популярний овоч
07 квітня 2026, 20:35
Пачки доларів, фіктивні ФОПи: у Києві прикордонники викрили схему втечі для ухилянтів
07 квітня 2026, 20:15
Розкрадання донатів на мільйони: естонська ГО подала позов проти компанії, пов'язаної із ексзаступником Садового
07 квітня 2026, 19:55
Холод повертається: в Україні прогнозують дощ, мокрий сніг та нічні заморозки
07 квітня 2026, 19:36
Три місяці з батарейкою у стравоході: у Львові врятували дворічну дівчинку
07 квітня 2026, 19:17
Обмеження світла на 8 квітня: в Укренерго попередили українців
07 квітня 2026, 19:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
