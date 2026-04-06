Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет
Во вторник, 7 апреля, во всех регионах Украины с 07:00 до 11:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
В компании напоминают, что главная причина применения ограничений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!", – добавили в Укрэнерго.
Напомним, днем 6 апреля в Киеве ввели экстренные отключения света. Это вызвано российскими обстрелами и сложной ситуацией в энергосистеме.
