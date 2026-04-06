Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло

У вівторок, 7 квітня, в усіх регіонах України з 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що головна причина застосування обмежень – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, вдень 6 квітня у Києві запровадили екстрені відключення світла. Це зумовлено російськими обстрілами та складною ситуацією в енергосистемі.